Elsa si risveglia dal coma dopo 22 giorni a seguito della strage di Crans-Montana. Se il decorso clinico continuerà positivamente, potrebbe essere tra i primi italiani ustionati rimpatriati e tornati a casa. Due giovani ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano potrebbero ricevere presto le dimissioni, secondo quanto annunciato dall’assessore regionale Guido Bertolaso. La situazione resta sotto controllo mentre si attendono ulteriori miglioramenti.

Se tutto andrà bene, saranno i primi italiani ustionati a Crans-Montana e rimpatriati a tornare propriamente a casa loro: due ragazzini ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano saranno dimessi "nei prossimi giorni, se il loro quadro clinico continuerà a migliorare", ha comunicato ieri l’assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso. Si tratta di due dei cinque feriti meno gravi rimasti al centro ustioni dell’ospedale milanese, che mercoledì la veterinaria 29enne Eleonora Palmieri ha lasciato per essere trasferita ai Grandi ustionati del Bufalini di Cesena, più vicino a casa sua, a Cattolica. E intanto Elsa Rubino, studentessa di Biella, ricoverata a Zurigo si è risvegliata dal coma dopo 22 giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Strage di Crans, Elsa si sveglia dal coma dopo 22 giorni

Strage di Crans Montana, Elsa Rubino si sveglia dal coma 22 giorni dopo. Il papà: “Una grande emozione”Elsa Rubino, la ragazza di 15 anni rimasta coinvolta nell’incendio di Crans Montana, si è risvegliata dal coma dopo 22 giorni di convalescenza a Zurigo.

Strage di Crans Montana: si sveglia dal coma la 15enne Elsa Rubino. Il padre: “Ci ha riconosciuto”Elsa Rubino, la 15enne coinvolta nella tragedia di Crans-Montana, si è risvegliata dal coma presso l’ospedale di Zurigo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Elsa si è svegliata dal coma, il padre: Ci ha riconosciuto - Elsa si è svegliata dal coma, il padre: Ci ha riconosciuto; Il rogo di Crans-Montana, Elsa Rubino Elsa si sveglia dal coma dopo 22 giorni; Strage Crans Montana, studentessa di Biella si sveglia dal coma dopo 22 giorni; Strage di Crans Montana, Elsa Rubino si sveglia dal coma 22 giorni dopo. Il papà: Una grande emozione.

Elsa si è svegliata dal coma e ci ha riconosciuto. La commozione del papà tre settimane dopo l’incendio di Crans-MontanaElsa Rubino, 15 anni, è tra i feriti nella strage del Constellation. Ha subito due complicate operazioni, la terza rimandata a quando le condizioni lo consentiranno. Ma oggi è stata una giornata posit ... quotidiano.net

Strage di Crans-Montana, la 15enne biellese Elsa Rubino si è svegliata: le sue condizioni rimangono graviZURIGO – Sebbene le sue condizioni rimangano gravi, si riaccende la speranza per Elsa Rubino, la quindicenne di Biella rimasta gravemente ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La ... quotidianopiemontese.it

Strage di Crans Montana, Elsa Rubino si sveglia dal coma 22 giorni dopo. Il papà: “Una grande emozione" x.com

Strage di Crans Montana, Elsa Rubino si è svegliata dopo 22 giorni di coma. La 15enne ha riconosciuto i genitori - facebook.com facebook