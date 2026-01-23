Jacques Moretti esce dal carcere a seguito della cauzione pagata, segnando un nuovo sviluppo nel caso della strage di Crans-Montana. La vicenda giudiziaria, ancora sotto i riflettori, prosegue con questo importante passaggio, mentre le autorità svizzere hanno preso una decisione che potrebbe influire sugli sviluppi successivi della situazione.

La cronaca giudiziaria legata alla tragedia di Crans-Montana segna oggi un passaggio fondamentale con la decisione delle autorità svizzere di concedere la libertà a Jacques Moretti. Il titolare del bar Le Constellation, locale simbolo della mondanità montana trasformato in un inferno di fiamme durante i festeggiamenti dell’ultimo Capodanno, ha lasciato la struttura detentiva in cui si trovava. La vicenda, che ha profondamente scosso l’opinione pubblica internazionale per la gravità del bilancio finale che conta quaranta vittime, entra ora in una fase processuale differente. La magistratura del Vallese ha infatti valutato che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte anche senza la permanenza dell’indagato dietro le sbarre, a patto che vengano rispettate rigide prescrizioni volte a garantire la sua presenza durante le prossime tappe dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Strage Crans-Montana, Jacques Moretti esce dal carcere: l’amico ha pagato la cauzione

Jacques Moretti torna libero, fuori dal carcere il titolare del bar della strage di Crans-Montana: l’amico ha pagato la cauzioneIl Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, titolare del bar Constellation a Crans-Montana, coinvolto nella tragedia di Capodanno.

Strage di Crans, Jacques Moretti, titolare del locale Le Constellation, esce dal carcere. Un amico ha pagato 200 mila franchi di cauzioneIl Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, titolare del locale Le Constellation, coinvolto nella tragica notte di Capodanno in cui sono deceduti 40 ragazzi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Crans-Montana, Moretti libero dopo il pagamento della cauzione: pagati 200mila franchi svizzeri - Il Tribunale di Sion dispone la scarcerazione di Jacques Moretti; Strage di Crans-Montana, fissata la cauzione per Jacques e Jessica Moretti: 400.000 franchi; Crans-Montana, 10 ore di interrogatorio per Jacques Moretti; La strage di Crans-Montana e i meccanismi mafiosi: Le Constellation era un nodo. L'ascesa dei Moretti e il filo invisibile dalla Corsica alla Svizzera.

Strage di Crans-Montana, scarcerato Jacques MorettiStrage di Crans-Montana: scarcerato Jacques Moretti, proprietario del Constellation. Pagata la cauzione di 200 mila franchi. lettera43.it

Crans-Montana, revocato l'arresto di Jacques MorettiIl tribunale elvetico di Sion in una nota fa sapere che è stata pagata la cauzione del titolare de Le Costellation. La procura: Lista indagati potrebbe allungarsi ... rainews.it

La strage di #Crans-Montana. All’ospedale Niguarda di Milano, le prime dimissioni di ragazzi rimasti feriti nell’incendio. #Tg1 Alfredo Ranavolo - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, Elsa Rubino si sveglia dal coma 22 giorni dopo. Il papà: “Una grande emozione" x.com