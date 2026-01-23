Strade ferrovie e porti distrutti in Sicilia | il video della Guardia Costiera dopo il ciclone Harry
La Guardia Costiera ha diffuso un video che mostra le conseguenze del ciclone Harry sulla Sicilia. Attraverso le immagini di un elicottero, si evidenziano i danni a strade, porti e ferrovie, testimonianza della portata dell’evento meteorologico. La situazione richiede interventi immediati per la messa in sicurezza e il ripristino delle infrastrutture colpite.
Un elicottero della Guardia Costiera ha sorvolato la Sicilia devastata dal ciclone Harry, con coste, porti e infrastrutture gravemente danneggiati. Tra i comuni più colpiti, Catania, Riposto e Taormina. Secondo stime ufficiali i danni superano i 740?milioni di euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Allerta rossa per il ciclone Harry in Sicilia, a Fondachello e Letojanni il mare travolge le strade dei paesiUn'allerta rossa è stata emessa per il ciclone Harry in Sicilia, con Fondachello e Letojanni colpite da onde che hanno invaso le strade.
Il ciclone Harry verso il suo picco sull’Italia: allagamenti e frane in Sardegna, Sicilia e Calabria (video)Il ciclone Harry si sta intensificando sull’Italia, interessando Sardegna, Sicilia e Calabria con venti estremi, abbondanti piogge e mareggiate.
Argomenti discussi: Revisori dei conti Ue, i principali progetti di rete di trasporto non raggiungeranno obiettivi 2030; Authority e super commissari: la Lega si prende le infrastrutture e irrita Fdi; Die Illusion der Sicherheit: Wenn Häfen, Energie und Chips gleichzeitig wackeln: Deutschlands Logistik im Belastungstest - Xpert.Digital; Potenza in movimento: così la logistica militare plasma la geopolitica (anche prima della guerra).
Revisori dei conti Ue, i principali progetti di rete di trasporto non raggiungeranno obiettivi 2030Un nuovo rapporto rivela che il piano del blocco per la costruzione e l'ammodernamento di strade, ferrovie, porti e aeroporti è in forte ritardo rispetto agli obiettivi fissati per il 2030, compromett ... msn.com
Qualcuno ha sentito il Ministro dei Trasporti Salvini sui danni del ciclone a strade e ferrovie tra Sicilia, Calabria e Sardegna - facebook.com facebook
Questa è la linea ferroviaria Messina Catania oggi, dopo il passaggio del ciclone Harry. Il ponte sullo stretto lo faremo lo stesso O qualche soldo lo vogliamo prendere per mettere in sicurezza strade e ferrovie Costruire strade e ferrovie x.com
