La Virtus Bologna subisce una battuta d'arresto in Eurolega, mentre la Stella Rossa si presenta con più armi a disposizione. Le recenti assenze e la fatica accumulata nelle partite precedenti hanno influito sulla prestazione della squadra italiana, evidenziando le difficoltà di un roster ridotto e le conseguenze di un calendario particolarmente impegnativo.

Bologna, 23 gennaio 2026 – Le assenze che iniziano a pesare in un organico non profondissimo e la stanchezza della battaglia di 48 ore prima contro il Fenerbahce costano carissimo alla V nera. Alla Virtus Arena la formazione di Dusko Ivanovic ci prova, lotta, ma alla fine deve arrendersi alla maggiore freschezza e fisicità della Stella Rossa subendo il secondo ko consecutivo. Non bastano il recupero marginale di Luca Vildoza, la prova positiva in attacco di Diouf e da doppia cifra anche di Edwards (risentimento alla caviglia per lui), Alston Jr e Morgan ad arginare la furia serba. Decimi in classifica i biancorossi, che sarebbero gli ultimi qualificati per play-in, con questo successo staccano la Virtus di 6 punti e con il vantaggio dello scontro diretto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Stop Virtus in Eurolega, la Stella Rossa ha più frecce

Basket, la Virtus Bologna cede in casa alla Stella Rossa Belgrado in EurolegaLa Virtus Bologna ha perso in casa contro la Stella Rossa Belgrado nel secondo impegno settimanale in Eurolega.

