Stona, alias di Massimo Bertinieri, torna con il nuovo singolo “Altaluna (Single edit)”. La canzone riflette sul passato e sull’importanza della musica come forma di cura. Dopo aver collaborato con figure come Guido Guglielminetti, il cantante continua a esplorare temi personali e universali. Nel 2025 ha pubblicato l’album “Ci faremo bastare i ricordi”, consolidando il suo percorso artistico nel panorama musicale italiano.

“ Altaluna (Single edit) ” è il nuovo singolo di Stona, nome d’arte di Massimo Bertinieri. Il cantante, che ha collaborato in passato con Guido Guglielminetti, storico bassista e produttore di Francesco De Gregori, ha pubblicato nel 2025 “Ci faremo bastare i ricordi”. L’album, prodotto da Lorenzo Morra, tratta argomenti molto attuali mantenendo la cifra stilistica di Stona. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato Stona in questa intervista sull’origine del singolo e i suoi progetti futuri. Intervista al cantante Stona. “ Altaluna (Single edit) ” è disponibile, in radio e in digitale, dal 23 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Stona presenta il singolo ‘Altaluna (Single edit)’: “Ognuno di noi ha errori e decisioni sbagliate alle spalle. La musica è la più grande cura”

