Stoccarda Hoeness | La Roma non ha mai sofferto così Meritavamo almeno il pareggio

L’allenatore dell’Stoccarda Hoeness ha commentato la partita contro la Roma, sottolineando come la squadra tedesca abbia affrontato una sfida difficile all’Olimpico. Pur riconoscendo la buona prestazione dei suoi, ha espresso rammarico per le numerose occasioni mancate, ritenendo che la Roma non abbia mai sofferto così tanto. Con questa sconfitta, l’Stoccarda si avvicina ai playoff, evidenziando l’importanza di capitalizzare le occasioni future.

Il tecnico dei tedeschi orgoglioso della prestazione all’Olimpico ma un po’ amaro per le tante occasioni sbagliate Lo Stoccarda esce senza punti dall’Olimpico ed è ormai a un passo dai playoff. I tedeschi sprecano parecchie occasioni e tornano in Germania non senza rammarico. Hoeness – calciomercato.it Nel postpartita le parole in conferenza del tecnico Hoeness: “Evidentemente abbiamo creato molto di più rispetto a quanto ottenuto, potevamo fare molto di più. In questa stagione raramente la Roma ha incontrato una squadra che ha creato così tanto, ma ci è mancata la qualità per buttarla dentro. Per noi una partita simile a Istanbul, siamo delusi anche se la prestazione è molto buona. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Roma-Stoccarda 2-0, Hoeness in conferenza: “Undav è deluso, ma ha sempre segnato tanto”La Roma ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro lo Stoccarda, con una doppietta di Pisilli che ha assicurato tre punti importanti in chiave Europa League.

Conferenza stampa Hoeness pre Roma Stoccarda: «Gasperini ha modificato il calcio. Giocare all’Olimpico sarà un’emozione»In vista della partita di Europa League tra Roma e Stoccarda, Sebastian Hoeness ha commentato in conferenza stampa.

Stoccarda, Hoeness: Raramente la Roma è stata messa così sottoAl termine di Roma-Stoccarda, Sebastian Hoeness si presenterà nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare il match in conferenza. Diretta. tuttomercatoweb.com

Alla scoperta dello #Stoccarda, prossimo avversario dell' #ASRoma in #EuropaLeague Da #Hoeness, il "raccomandato" che ha regalato un sogno, fino al bomber #Undav. E quell' #Arevalo che tanto piaceva a #Massara… Leggi il nostro focus x.com