Stefano Vitali è il nuovo presidente territoriale della zona Cesena-Savignano di Cia Romagna

Stefano Vitali è stato nominato nuovo presidente territoriale della zona Cesena-Savignano di Cia Romagna. Il 2026 rappresenta un anno di rinnovamento per Cia-Agricoltori Italiani, con il rinnovo degli organi di rappresentanza a livello locale e nazionale. Questo cambiamento rafforza l’impegno dell’organizzazione nel supporto e nello sviluppo del settore agricolo nella regione.

Il 2026 per Cia-Agricoltori Italiani è un anno importante, che vede il rinnovo degli organi di rappresentanza della Confederazione a tutti i livelli, dal locale al nazionale. Il tema scelto per questo appuntamento è “Dalle radici, il nostro futuro”, titolo del documento programmatico nazionale.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Mirco Meluzzi è il nuovo presidente territoriale zona Rimini di Cia RomagnaMirco Meluzzi è stato nominato presidente territoriale della zona Rimini di Cia Romagna. Cia-Agricoltori Italiani, Debora Peruzzi confermata presidente territoriale della zona di NovafeltriaCia-Agricoltori Italiani comunica con soddisfazione la conferma di Debora Peruzzi come presidente territoriale della zona di Novafeltria. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: La cuneese Serena Garelli tra i fondatori del Comitato Chi accusa non giudica per il SÌ al referendum sulla giustizia; Funerali Enrico De Martino, Stefano in lacrime con Belen: scene struggenti, chi ha partecipato al rito.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.