Stefano De Martino colpo di scena La scoperta giorni dopo il funerale | perché proprio loro non c’erano

Recentemente, Stefano De Martino ha vissuto il dolore della perdita del padre, Enrico, scomparso a 61 anni a causa di problemi di salute. A pochi giorni dal funerale, sono emerse alcune novità sulla presenza di alcuni familiari e amici in quei momenti. In questo articolo, analizziamo i dettagli sulla vicenda e le ragioni che hanno portato alla loro assenza.

Nei giorni scorsi Stefano De Martino ha affrontato la scomparsa del padre, Enrico De Martino, deceduto a 61 anni in seguito a problemi di salute. Il funerale si è tenuto il giorno successivo a Napoli, in forma strettamente privata e senza la presenza di telecamere o operatori dell’informazione, nonostante la grande notorietà del conduttore e l’attenzione che solitamente circonda ogni suo impegno pubblico. La totale assenza di immagini ufficiali o riprese del rito funebre ha attirato l’attenzione degli utenti sui social e dei media online. In particolare, a sollevare il caso è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, dopo la circolazione in rete di alcune fotografie attribuite alla cerimonia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

“Non si sono presentati”. Stefano De Martino, perché proprio loro non erano al funeraleNei giorni scorsi, Stefano De Martino ha partecipato al funerale del padre, Enrico De Martino, deceduto a 61 anni per problemi di salute.

Affari Tuoi, Stefano De Martino scatenato. Colpo di scena sul finaleNella puntata del 28 dicembre di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha mostrato un lato più vivace, tra imitazioni e momenti di humor condivisi con Herbert Ballerina.

