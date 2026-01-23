Stato di agitazione AORN San Pio | il sindacato resta vigile su organici e diritti

Si è svolto un incontro tra la Direzione dell’AORN San Pio e i rappresentanti sindacali di FP CGIL e UIL FPL, incentrato sulle tematiche relative agli organici e ai diritti del personale. Il sindacato rimane attento e vigile sulle questioni che riguardano il benessere dei dipendenti e la tutela delle condizioni di lavoro. La discussione ha evidenziato l’importanza di un confronto continuo per garantire un servizio sanitario efficace e sostenibile.

Si è tenuto l'atteso incontro tra la Direzione Strategica dell'AORN San Pio, rappresentata dalla DG Maria Morgante, e le delegazioni sindacali di FP CGIL e UIL FPL. Il confronto giunge a seguito del tentativo di conciliazione presso la Prefettura dello scorso 8 gennaio e dopo la proclamazione dello stato di agitazione indetto dalle due sigle a dicembre per denunciare le criticità croniche del nosocomio beneventano. Fisioterapisti e UOC Riabilitazione Il tavolo ha affrontato con priorità il contestato trasferimento dei fisioterapisti verso il presidio "Sant'Alfonso Maria de' Liguori" di Sant'Agata de' Goti.

