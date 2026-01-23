La startlist della discesa libera di Kitzbuehel del 24 gennaio 2026, quarta tappa della Coppa del Mondo di sci alpino, sarà disponibile con orari, modalità di visione in tv e streaming, oltre ai pettorali degli atleti italiani. Dopo il supergigante di apertura, gli atleti si preparano a scendere sulla celebre pista, in un appuntamento che richiama l’attenzione degli appassionati di sci alpino.

Archiviato il prologo riservato al supergigante, sabato 24 gennaio si terrà la discesa libera di Kitzbuehel in occasione della tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La mitica Streif ospiterà la quinta gara stagionale della specialità per il circuito maggiore maschile, quando mancano ormai solamente un paio di settimane ai Giochi Olimpici. Sulla spettacolare pista tirolese va in scena una delle grandi classiche del Circo Bianco ed in generale una delle gare più prestigiose dell’intero panorama degli sport invernali. L’Austria padrona di casa sogna il colpaccio con Vincent Kriechmayr, ma la Svizzera può contare sui due favoriti della vigilia Marco Odermatt e Franjo Von Allmen oltre ad altri possibili protagonisti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist discesa Kitzbuehel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Startlist prima prova discesa Kitzbuehel 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italianiDomani, martedì 20 gennaio, a Kitzbuehel si svolge la prima prova ufficiale della discesa libera maschile, parte della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino.

Startlist seconda prova discesa Kitzbuehel 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italianiLa seconda prova cronometrata della discesa libera di Kitzbuehel, valida per la Coppa del Mondo 2026, si svolgerà mercoledì 21 gennaio alle 11.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Startlist prima prova discesa Kitzbuehel 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani; Discesa maschile Wengen 2026, start list e programmazione tv e streaming; Startlist superG Kitzbuehel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani; Discesa femminile Tarvisio 2026, start list e programmazione tv e streaming.

Startlist discesa Kitzbuehel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italianiArchiviato il prologo riservato al supergigante, sabato 24 gennaio si terrà la discesa libera di Kitzbuehel in occasione della tredicesima tappa della ... oasport.it

Quando parte Giovanni Franzoni nella discesa di Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tvSaranno ben otto gli azzurri al via della discesa maschile di Kitzbuehel (Austria), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato ... oasport.it

La startlist della quarta discesa di Coppa del Mondo nel mito di Wengen (ore 12.30): il trionfatore del super-g odierno, che ha dominato pure le prove, essendo nel terzo gruppo si ritrova con un pettorale che potrebbe risultare decisamente sfavorevole. Apre B - facebook.com facebook