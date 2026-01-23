Star Wars | Maul – Shadow Lord

Star Wars: Maul – Shadow Lord è ambientato dopo gli eventi di The Clone Wars, seguendo Maul nel tentativo di ricostruire il suo sindacato criminale su un pianeta isolato dall'influenza dell’Impero. La storia approfondisce le strategie e le sfide del personaggio, offrendo uno sguardo sulle sue ambizioni e sulle dinamiche del mondo criminale in un contesto post-guerra. Un racconto che amplia il panorama narrativo della saga, mantenendo un tono sobrio e fedele all’universo Star Wars.

Ambientata dopo gli eventi di Star Wars: The Clone Wars, l'avventura mostra Maul che trama per ricostruire il suo sindacato criminale su un pianeta fuori dal controllo dell'Impero. Lì incrocia il cammino di un giovane Padawan Jedi disilluso, che potrebbe diventare l'apprendista che sta cercando. Star Wars: Maul – Shadow Lord debutterà su Disney+ il 6 aprile 2026.

