Stadio a Pietralata Gasparri avvisa la Roma | Bello il progetto ma serve il centravanti

L’amministratore Gasparri sottolinea l’importanza di un centravanti per la Roma, evidenziando le esigenze immediate della squadra in un contesto di cambiamenti strutturali, tra il progetto a lungo termine di uno stadio a Pietralata e la necessità di ottenere risultati concreti. La fase attuale richiede un equilibrio tra pianificazione strategica e obiettivi sportivi immediati, per garantire stabilità e crescita del club.

Tra la pianificazione a lungo termine di una nuova dimora capitolina e l’urgenza di risultati che non possono attendere, la società giallorossa vive un momento di profonda trasformazione. Se la dirigenza è impegnata a lavorare per blindare il presente, fuori dal campo il dibattito si sposta sulle infrastrutture e sulle priorità della società. Meglio un’arena ultramoderna che garantisca ricavi solidi o un attaccante di razza per tornare a cucirsi lo scudetto sul petto? A riaccendere la discussione è Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e noto tifoso giallorosso, che durante un convegno sulla rigenerazione urbana organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma, ha tracciato la rotta per il futuro del club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

