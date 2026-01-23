Stadi Euro2032 dalle barriere alle telecamere | le misure in arrivo ma solo per pochi impianti
Gli stadi Euro2032 si preparano a introdurre nuove misure di sicurezza, tra cui l’installazione di telecamere aggiuntive e barriere modulabili. Queste novità mirano a garantire una maggiore tutela durante gli eventi sportivi, adattandosi alle esigenze di sicurezza in tempo reale. Tuttavia, le misure saranno implementate solo in alcuni impianti selezionati, lasciando invariata la gestione degli altri stadi.
Dall’aumento delle telecamere di sicurezza per controllare i tornelli alle barriere modulabili all’interno dei settori che, in base alle possibili tensioni nel corso di una partita, possono essere alzate o abbassate. Sono due delle nuove «norme tecniche» per gli stadi messe a punto con un decreto del ministero dell’Interno, di concerto con quello dello Sport, «al fine di assicurare la conformità delle sedi italiane designate per ospitare il campionato europeo di calcio Uefa Euro 2032». Un testo che quindi rappresenta il regolamento per gli impianti in vista della competizione che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Napoli potrebbe essere la grande esclusa di Euro2032, l’Italia ha solo otto stadi candidabiliNapoli rischia di non essere inclusa tra le città ospitanti di Euro 2032, poiché l'Italia ha a disposizione solo otto stadi candidabili per il torneo.
