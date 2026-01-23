Stadi Euro2032 dalle barriere alle telecamere | le misure di sicurezza in arrivo ma solo per pochi impianti

Gli stadi Euro2032 stanno introducendo nuove misure di sicurezza, tra cui telecamere di sorveglianza e barriere modulabili. Queste innovazioni mirano a garantire un ambiente più sicuro durante le manifestazioni sportive, adattandosi alle diverse situazioni di tensione. Tuttavia, tali interventi riguarderanno solo alcuni impianti selezionati, mantenendo un equilibrio tra sicurezza e rispetto delle normative vigenti.

Dall'aumento delle telecamere di sicurezza per controllare i tornelli alle barriere modulabili all'interno dei settori che, in base alle possibili tensioni nel corso di una partita, possono essere alzate o abbassate. Sono due delle nuove «norme tecniche» per gli stadi messe a punto con un decreto del ministero dell'Interno, di concerto con quello dello Sport, «al fine di assicurare la conformità delle sedi italiane designate per ospitare il campionato europeo di calcio Uefa Euro 2032». Un testo che quindi rappresenta il regolamento per gli impianti in vista della competizione che l'Italia ospiterà insieme alla Turchia.

