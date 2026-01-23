Sradicata la Gernika dono della Fondazione Athletic Club de Bilbao

La Fondazione Athletic Club de Bilbao ha donato la statua di Gernika, simbolo di pace e resistenza. Tuttavia, recentemente, questa opera è stata vandalizzata, un gesto che va oltre il semplice atto di distruzione. Si tratta di un'offesa ai valori dello sport e alla comunità, che richiede attenzione e rispetto. È importante riflettere sull’importanza di preservare i simboli condivisi e promuovere un atteggiamento civile e rispettoso.

Un atto vandalico. "Un gesto incivile e inaccettabile. Non solo una partita persa sul campo, ma una ferita più profonda inferta ai valori dello sport e della comunità". È amaro lo sfogo affidato ai social dall'assessora alle Politiche sociali del comune di Bergamo, Marcella Messina, dopo aver scoperto che la quercia di Gernika, piantata il giorno prima al parco Goisis, è stata sradicata. Era stata piantata mercoledì mattina, in occasione della sfida europea tra Atalanta e Athletic Bilbao. Un gesto carico di significato: l'albero di Gernika è infatti il simbolo del popolo e della nazione baschi.

