Squadrismo | la rivolta nazionale contro capitale e bolscevismo

Lo squadrismo rappresenta un capitolo complesso della storia italiana, legato alle tensioni del biennio rosso e alle sfide politiche dell’epoca. La sua analisi richiede un approccio articolato, che consideri le diverse cause e conseguenze di un fenomeno spesso semplificato nei dibattiti storici. In questo contesto, si può approfondire il ruolo e le dinamiche di un periodo cruciale per comprendere le trasformazioni sociali e politiche dell’Italia di quegli anni.

Roma, 30 gen – Quando si affronta il periodo del biennio rosso e dello squadrismo, il dibattito storiografico tende spesso a scivolare in interpretazioni semplicistiche. Da un lato, il fenomeno viene ridotto a mero strumento del capitale; dall'altro, gli si attribuisce una funzione di valvola di sfogo dei malesseri della piccola borghesia e della classe media. Due letture che, pur cogliendo elementi reali, risultano entrambe riduttive. Le interpretazioni fallaci dello squadrismo fascista. La prima interpretazione trova un fondo di verità se riferita alla dinamica di classe del biennio 1921-22, quando il panorama politico italiano era spaccato tra un mondo operaio e filobolscevico — desideroso di replicare anche nella penisola il processo rivoluzionario che aveva portato alla nascita del primo Stato socialista — e, sul fronte opposto, la galassia liberal-conservatrice legata alle istituzioni borghesi e alle élite economiche, terrorizzate dai moti del biennio rosso e soprattutto dalla prospettiva di perdere i propri privilegi.

