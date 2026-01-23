Sportello Cup di Borgotaro | modifiche temporanee all’orario di apertura pomeridiano

A partire dal 28 gennaio e fino a maggio, l’orario di apertura pomeridiano dello Sportello Cup di Borgotaro sarà posticipato alle ore 15 negli ultimi mercoledì di ogni mese. La modifica temporanea riguarda il distretto Valli Taro e Ceno e ha lo scopo di garantire un servizio più efficiente. La comunicazione è rivolta ai cittadini che si rivolgono allo sportello per eventuali esigenze amministrative e di assistenza.

La direzione del distretto Valli Taro e Ceno informa i cittadini che dal prossimo 28 gennaio e fino a maggio, negli ultimi mercoledì del mese lo Sportello unico-Cup di Borgotaro posticiperà l’apertura pomeridiana alle ore 15.30 anziché alle 14, per consentire agli operatori di seguire un corso di.🔗 Leggi su Parmatoday.it Modifiche temporanee alla viabilità per il Mercatino di via GaribaldiPer il Mercatino di via Garibaldi in occasione di Sant’Ilario, si prevedono modifiche temporanee alla viabilità martedì 13 gennaio 2026, dalle 7:00 alle 20:30. Lavori di ripresa frane lungo il canale, previste modifiche temporanee alla viabilitàA Fossalta e Copparo, sono in programma interventi di ripresa delle frane lungo il canale, con conseguenti modifiche temporanee alla viabilità. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Cup, orari di apertura raddoppiati: lo sportello prenotazioni ora è attivo anche il pomeriggio. Record di accessi, sono oltre cento al giornoSCHIO (VICENZA) - Orari di apertura raddoppiati allo sportello Cup di Schio per offrire un servizio più capillare e puntuale agli utenti. La scelta è stata presa all'Ulss 7 Pedemontana e vede ... ilgazzettino.it Il servizio di Pediatria di comunità di Borgotaro è garantito con continuità nella sede di via Benefattori e nelle altre strutture del distretto Valli Taro e Ceno. A partire da gennaio 2026, due professionisti con consolidata esperienza sono stati dedicati in modo escl facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.