Sport in tv oggi venerdì 23 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Ecco l'elenco degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 23 gennaio, sia in televisione che in streaming. Tra le discipline in evidenza ci sono gli sport invernali, il tennis e il calcio, con orari e canali di visione aggiornati. Una guida semplice e precisa per seguire tutte le principali competizioni del giorno senza perdere nulla.

Oggi, venerdì 23 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, biathlon, salto con gli sci, speed skating, slittino e sci freestyle, il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora. L' Italia sfiderà alle ore 20.30 la Serbia nella seconda semifinale degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile: la vincente di questo match affronterà in finale, domenica alle ore 20.30, la vincente dell'altra semifinale, che alle ore 17.00 di oggi metterà di fronte Grecia ed Ungheria. Saranno ben nove gli azzurri al via del superG maschile di Kitzbuehel (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: salvo ritardi o interruzioni, Guglielmo Bosca partirà col 2 alle 11:32:00, Dominik Paris col 6 alle 11:40:15, Giovanni Franzoni col 7 alle 11:42:30, Mattia Casse col 19 alle 12:08:45, Christof Innerhofer col 24 alle 12:19:00, Marco Abbruzzese col 40 alle 12:46:00, Benjamin Jacques Alliod col 46 alle 12:54:30, Florian Schieder col 49 alle 12:58:45 e Max Perathoner col 54 alle 13:05:50.

