Spin Time lo scoop di Libero | l’accoglienza è solo un pretesto

Spin Time, oggetto di recente attenzione mediatica, rappresenta una delle numerose occupazioni in Italia che portano avanti una particolare forma di protesta. Secondo alcune fonti progressiste, queste iniziative sono viste come strumenti di tutela sociale, anche se spesso vengono presentate come semplici occupazioni. Questa vicenda si inserisce nel più ampio contesto delle mobilitazioni e delle forme di autorganizzazione presenti nel nostro paese.

Roma, 23 gen – Secondo la stampa progressista sono quelli buoni. Come le altre circa duecento occupazioni che in Italia battono bandiera rossa. Quelli a cui l’elemosiniere di Papa Bergoglio arrivò a riattaccare la corrente. Per dirla con il loro stesso sito internet sarebbero “un modello di autorecupero ed un esempio di rigenerazione urbana, uno spazio polifunzionale la cui governance è condivisa tra gli attori che ne compongono l’ecosistema e le cui porte sono di fatto sempre aperte la città”. Eppure, a quanto pare, sotto al tappeto pure lo Spin Time – famoso centro sociale romano – avrebbe un bel po’ di polvere da nascondere. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Pd, lo scandalo: regala case agli abusivi di Spin TimeRecenti indiscrezioni indicano un sospetto piano del Partito Democratico volto a regolarizzare le situazioni di illegalità abitativa a Spin Time, il più grande insediamento di abusivi in Italia.

