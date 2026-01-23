Spiaggia di Topinetti all' Elba l' allarme di Legambiente | Serve un intervento immediato

La spiaggia di Topinetti all’Elba, tra Rio Marina e Cavo, è al centro di un allarme di Legambiente, che evidenzia la necessità di interventi immediati. Nel novembre 2024, l’associazione aveva già segnalato criticità legate al rischio di erosione e alla stabilità della parete rocciosa sovrastante, nonostante alcuni lavori di consolidamento svolti negli anni precedenti. La situazione richiede attenzione per tutelare l’ambiente e la sicurezza dei visitatori.

Nel novembre 2024, Legambiente Arcipelago Tiscano aveva lanciato l'allarme sulla situazione della spiaggia dei Topinetti, tra Rio Marina e Cavo, che già negli anni precedenti era stata oggetto di alcuni parziali lavori di consolidamento della parete rocciosa che la sovrasta, ma che mostrava.

