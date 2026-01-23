In Italia, ogni anno vengono destinati circa 500 milioni di euro per sostenere le persone che affrontano procedimenti legali, contribuendo a impedire le espulsioni. Il sistema garantisce a chi ha minori risorse il gratuito patrocinio, offrendo un avvocato senza costi diretti, a tutela dei diritti di chi si trova in difficoltà. Questa misura rappresenta un impegno della collettività nel garantire l’assistenza legale a chi ne ha bisogno.

L’Italia garantisce ai meno abbienti il gratuito patrocinio, cioè un avvocato a spese della collettività. Oggi, però, a usufruire di questo diritto sono per lo più gli stranieri, spesso in ricorsi contro le espulsioni. In pratica, paghiamo per trattenere qui chi non vogliamo. Pochi lo sanno, ma ogni anno paghiamo centinaia di milioni per trattenere in Italia gli immigrati che non vogliamo. Lo so che è un comportamento da pazzi, perché dovremmo avere interesse a liberarci il più in fretta possibile delle persone non gradite, che per di più non hanno alcun diritto di restare a casa nostra. Ma purtroppo l’uso estensivo e generalizzato dell’articolo 24 della Costituzione ha prodotto un effetto paradossale: spendiamo quasi mezzo miliardo l’anno per impedire che clandestini come Emilio Gabriel Valdel Velazco, l’assassino di Aurora Livoli, la diciannovenne uccisa a Milano, o Marin Jelenic, il croato che a Bologna ha ammazzato con una pugnalata il capotreno Alessandro Ambrosio, vengano allontanati. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Spendiamo 500 milioni l’anno per impedire le espulsioni

