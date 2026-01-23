Spari contro bus Atac la procura di Roma apre un' inchiesta

La procura di Roma ha avviato un’indagine in seguito agli spari rivolti contro un autobus della linea 46 B dell’Atac, avvenuti mercoledì sera in via Francesco Giovanni Commendone, nella zona di Torrevecchia. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nel trasporto pubblico locale. Le forze dell’ordine stanno approfondendo la vicenda per identificare i responsabili e accertare le circostanze dell’accaduto.

La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in seguito agli spari esplosi mercoledì sera contro un autobus della linea 46 B dell'Atac, in servizio lungo via Francesco Giovanni Commendone, nella zona di Torrevecchia. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, è.🔗 Leggi su Romatoday.it

Spari contro un bus a Roma, sciopero Atac oggi dalle 20 alle 24: bus a rischio, quali mezzi garantitiA Roma, lo sciopero Atac previsto per questa sera, giovedì 22 gennaio 2026, dalle 20 alle 24, potrebbe causare disagi ai mezzi pubblici.

Roma, spari e sassaiola contro bus Atac. Patanè: gesto criminaleA Roma, un episodio di violenza contro un bus Atac ha coinvolto spari e sassaiole, mettendo in pericolo l’incolumità di conducenti e passeggeri.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Spari e sassaiole contro i bus dell'Atac, i sindacati chiedono lo stop alle corse notturne nei quartieri a rischio; Spari contro bus a Roma, caccia al cecchino del Bronx di Torrevecchia. La pistola si è inceppata, altrimenti avrebbe continuato; Spari contro un bus di linea Atac a Roma, terrore per passeggeri e autista. Un gesto criminale. E stasera sciopero di 4 ore; Roma, spari e sassaiola contro bus Atac. Patanè: gesto criminale.

Spari contro un bus a Roma, sciopero Atac oggi dalle 20 alle 24: bus a rischio, quali mezzi garantitiUno sciopero serale indetto per oggi, giovedì 22 gennaio 2026 riguarda i mezzi Atac a Roma: disagi e corse cancellate dalle ore 20 alle 24 dopo gli spari ... fanpage.it

Roma, spari contro bus e atti vandalici: paura tra passeggeri e autisti AtacRoma, spari contro un bus Atac e sassaiola a Torrevecchia e Primavalle: paura tra passeggeri e autisti sulla linea 46B. notizie.it

Spari contro il bus Atac. Raggi tiene a distanza Gualtieri. ASCOLTA il podcast di oggi 23 gennaio ift.tt/Gl1Wg3Q x.com

Spari contro un bus Atac a Roma, terrore per passeggeri e autista della linea 46B. Le prime testimonianze >> https://buff.ly/id1ehIJ - facebook.com facebook