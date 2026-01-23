Sparano 8 volte contro la sua auto | la versione della vittima non convince

Un 29enne di Angri, con precedenti per spaccio, ha riferito di essere stato colpito da otto colpi di arma da fuoco mentre si trovava nella sua auto. Tuttavia, la versione fornita dalla vittima non ha convinto i carabinieri, che stanno continuando le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

