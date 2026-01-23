Sparano 8 volte contro la sua auto | la versione della vittima non convince

Un 29enne di Angri, con precedenti per spaccio, ha riferito di essere stato colpito da otto colpi di arma da fuoco mentre si trovava nella sua auto. Tuttavia, la versione fornita dalla vittima non ha convinto i carabinieri, che stanno continuando le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Non convince i carabinieri la versione fornita da un 29enne di Angri, noto per precedenti per spaccio, la cui auto è stata colpita da otto proiettili esplosi da mano ignota.Le indaginiIl giovane - secondo la sua versione - aveva notato delle persone muoversi con fare sospetto, in piena notte, nei.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

