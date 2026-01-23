Dopo gli incidenti ferroviari che hanno colpito la Spagna, giovedì è stata comunicata una notizia positiva: Boro, il cane scomparso durante il deragliamento di Adamus, è stato ritrovato. La riunione tra il cane e la sua padrona rappresenta un momento di sollievo in un contesto segnato da eventi tragici.

Dopo che gli incidenti ferroviari mortali consecutivi hanno sconvolto la Spagna, giovedì è arrivata una buona notizia: Boro, il cane scomparso, è stato ritrovato. La proprietaria Ana Garcia ha espresso i suoi sentiti ringraziamenti a tutti coloro che sono stati coinvolti nel salvataggio, ha detto che si sarebbe presa cura del cane e ha detto a Boro dall’aria soddisfatta, “che era ora di tornare a casa grassoccio”. Giorni prima, Garcia aveva lanciato un appello disperato per aiutarlo a trovarlo. Ha parlato alle telecamere con una coperta sulle spalle e il viso ancora visibilmente ferito a causa del peggior incidente ferroviario spagnolo degli ultimi dieci anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, ritrovato il cane smarrito dopo il deragliamento di Adamus: l'abbraccio con la sua padrona

