spacciavano olio di girasole come extravergine di oliva

Due persone pubblicizzavano online olio di girasole spacciandolo per extravergine di oliva pugliese. L’annuncio descriveva un prodotto a buon prezzo, estratto a freddo, filtrato, con un gusto delicato e leggero, rivolto a ristoratori, rivenditori e privati. Questa pratica ha sollevato dubbi sulla trasparenza e sulla corretta comunicazione delle caratteristiche del prodotto.

Sui social reclamizzavano la vendita di " olio extravergine pugliese a buon prezzo, estratto a freddo, filtrato, gusto delicato leggero, ideale per attività di ristorazione, rivenditori e privati", come recitava lo slogan coniato dai fautori della campagna, marito e moglie. Ma da un successivo un controllo dei Carabinieri Forestali di Ravenna si è scoperto che era falso. Era olio di girasole con coloranti. Così più di 3.800 litri di prodotto sono stati sequetrati e due coniugi sono stati denunciati per frode nell‘esercizio del commercio. I Carabinieri del Nucleo investigativo di Polizia ambientale, agroalimentare e forestale hanno infatti dato esecuzione al decreto di sequestro emesso dalla Procura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Olio di semi fatto passare per olio d'oliva extravergine: denunciato commercianteLe autorità stanno intensificando i controlli nel settore olivicolo e oleario a Brindisi, con particolare attenzione alla qualità dell’olio venduto al pubblico.

