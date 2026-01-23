Sp 47 al via il cantiere da 5 milioni | si sanano le frane ma la strada resta spezzata

Lunedì 26 gennaio prenderanno il via i lavori sulla Sp 47 “Predappio - Rocca San Casciano”, un intervento da 5 milioni di euro volto a sanare le frane e migliorare la sicurezza della strada provinciale. Nonostante gli interventi di ripristino, la strada rimane parzialmente spezzata, richiedendo ulteriori interventi per garantire collegamenti più sicuri e duraturi tra i territori interessati.

Lunedì 26 gennaio partirà il cantiere relativo ai lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della Sp 47 “Predappio - Rocca San Casciano”, strada provinciale che attraversa i Comuni di Predappio e Rocca San Casciano, interessata da movimenti franosi e cedimenti durante l’alluvione di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Cantiere sulla Palaiese. Opere da 1,7 milioni dopo le frane di marzo: "Strada tutta riaperta"

Post alluvione, al via il ripristino della Sp 75 'Monteleone': cantiere da 5,2 milioni di euroMercoledì 21 gennaio inizieranno i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale 75 “Monteleone”, danneggiata dall’alluvione di maggio 2023.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Sicurezza sulla S.P. 49, al via il piano di messa in sicurezza tra Sassello e Urbe; Oggetto: Interruzione Idrica nel Comune di Sabaudia (Via Migliara 47, Borgo San Donato); Davos, al via il forum dei potenti con tante e crescenti incognite: ecco la mappa aggiornata del rischio globale; Maltempo, chiusa al transito la Sp 84 Marzamemi-Portopalo.

Pont Canavese, al via i lavori per l’allargamento della Sp 47 della 'Val Soana'Nuovo step di avanzamento lavori per la Sp. 47 della 'Val Soana' a Pont Canavese. Sono infatti stati assegnati i lavori di adeguamento della sezione stradale: il tratto che attraversa l’abitato di ... torinotoday.it

Il cantiere di messa in sicurezza del Rio Migliarese entra nella fase finale: investimento complessivo da 9,7 milioni in tre lotti, con il terzo (4,8 milioni) previsto in chiusura entro settembre 2026. Obiettivo: ridurre il rischio di esondazioni nel centro abitato e adeg - facebook.com facebook

“Con il finanziamento aggiuntivo di 23,4 milioni assicuriamo la continuità del cantiere dell’Ospedale di #Udine, le risorse serviranno per la conclusione del III e IV lotto dei lavori”. Così oggi a #Trieste l’assessore di #RegioneFVG @Riccardi_FVG tinyurl.com/ x.com