Sosta nuovo posto per un disabile Scoppia il caos con i residenti

Un nuovo parcheggio riservato ai disabili ha generato tensioni nel centro storico. Quello che doveva essere un intervento di semplice modifica alla segnaletica in via degli Spaldi ha provocato un confronto acceso tra residenti e amministrazione. La situazione ha richiesto l'intervento della polizia locale per gestire il conflitto, evidenziando le difficoltà di conciliare le esigenze di accessibilità con le esigenze di tutela del patrimonio e delle abitazioni.

Mattinata di fuoco nel cuore del centro storico. Quello che doveva essere un intervento di routine per la segnaletica stradale in via degli Spaldi si è trasformato in un momento di forte scontro, richiedendo la presenza della polizia Locale e la mediazione dei responsabili comunali. Al centro della disputa, la realizzazione di un nuovo stallo di sosta riservato a un residente disabile. Le tensioni erano preannunciate. Già nelle ore precedenti il comitato centro storico, presieduto da Roberto Vecci, aveva inviato una richiesta urgente al Comune per sospendere l'intervento. I residenti, attraverso una lettera formale, contestavano la necessità dell'opera, sottolineando come il soggetto richiedente avesse già la possibilità di utilizzare uno stallo idoneo a soli 5 metri dal portone d'ingresso, situato al civico 21.

