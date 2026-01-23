Sora rimuove il braccialetto elettronico | 37enne denunciato

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 37 anni residente nel sorano, in seguito alla rimozione del braccialetto elettronico. L’episodio si è verificato in un contesto di controlli di sicurezza e rispetto delle misure restrittive. La vicenda evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel monitorare situazioni di potenziale rischio e nel garantire il rispetto delle normative vigenti.

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha denunciato un soggetto di 37 anni residente in un comune del sorano. Nel particolare, a seguito di una segnalazione presso la Sala Operativa della mancata sincronizzazione di un dispositivo elettronico a distanza “Braccialetto elettronico”, gli agenti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Maltratta e minaccia di morte la compagna: braccialetto elettronico per un 37enneIl 37enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver maltrattato e minacciato di morte la propria compagna.

Rimuove da solo il braccialetto elettronico: denunciatoNella giornata di ieri la polizia di stato ha denunciato un uomo di 37 anni residente nel sorano. Nel particolare, in seguito a segnalazione presso la sala operativa della mancata sinconizzazione del ... ciociariaoggi.it

