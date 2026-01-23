Durante uno scavo a Fano, sono emerse colonne in materiale resistente, mentre il resto dell’edificio era in legno. La scoperta, di notevole importanza, ha confermato le teorie della professoressa Ingrid Rowland, docente di Storia all’Università Notre Dame di Roma. La sua convinzione che il sito custodisse i resti della Basilica si è rafforzata, aprendo nuove prospettive sulla storia e sull’architettura dell’antica città.

"Una scoperta importantissima, incredibile per l’imponenza dell’edificio". La professoressa Ingrid Rowland (foto), americana, docente di Storia nella sede di Roma dell’Università Notre Dame e membro del Comitato scientifico del Centro studi Vitruviani, ha sempre creduto che Fano custodisse nel suo sottosuolo i resti della Basilica. Presto sarà in città per visitare di persona l’area archeologica. "La presenza delle paraste – commenta – è assolutamente inusuale. Sono emerse le fondamenta delle colonne perchè costruite in materiali resistenti, ma non la parte restante perchè realizzata in legno: su questo aspetto ci sarà da discutere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Sono emerse le colonne perché in materiale resistente. Tutto il resto era in legno"

Le colonne di piazza Costa sul tavolo del ministro GiuliIl dossier del Soprintendente Pessina al vaglio degli maggiori esperti della Cultura. Si cercano le analogie con la mitica Basilica dell’architetto romano Vitruvio. msn.com

Nel corso del controllo sono emerse diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e occupazione #ilcentro - facebook.com facebook

Trovati resti della Basilica di Vitruvio a Fano (Pesaro Urbino) durante gli scavi in piazza Andrea Costa dai quali sono emerse delle colonne di grandi dimensioni. L'annuncio oggi del sindaco di Fano Luca Serfilippi: "Da oltre 2000 anni aspettavamo questa sc x.com