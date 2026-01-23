Software spia nei pc dei magistrati la procura di Roma aprì un fascicolo conoscitivo Intanto si muove il Csm e le opposizioni vanno all’attacco

Il software ECM, accusato di spiare i computer dei magistrati, ha portato l’apertura di un fascicolo conoscitivo da parte della procura di Roma. Mentre il CSM si muove per approfondire la vicenda, le opposizioni chiedono chiarimenti. Circa 40mila dispositivi dell’amministrazione giudiziaria sarebbero coinvolti, sollevando preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza nel settore della giustizia.

S'ingrossa lo scandalo del software ECM, che permetterebbe di spiare e intervenire sui documenti di lavoro senza che l'utente se ne renda conto, installato su circa 40mila computer dell'amministrazione della giustizia, come aveva smentito ma confermandone implicitamente l'esistenza il ministro Carlo Nordio. Uno scandalo portato a conoscenza del grande pubblico mercoledì da Report, ma che – evidentemente – negli apparati dello Stato era ben noto. La procura di Roma aveva aperto un fascicolo contro ignoti. Tanto che ieri si è saputo che la procura di Roma nei mesi scorsi aveva aperto un fascicolo a modello 45, senza indagati né ipotesi di reato, per svolgere accertamenti preliminari proprio sul sistema informatico.

