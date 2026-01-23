Società coinvolta nell' inchiesta sulle Coop svolta al Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, attraverso la terza sezione presieduta da Raffaele Greco, ha esaminato il ricorso della Prefettura di Caserta contro Amame Società Cooperativa Sociale Arl. La vicenda è collegata all'inchiesta sulle cooperative coinvolte, e la decisione riguarda la riforma di una precedente sentenza del Tar. La pronuncia rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario in corso.

La terza sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Raffaele Greco, si è pronunciata sul ricorso presentato dalla Prefettura di Caserta contro Amame Società Cooperativa Sociale Arl rappresentata dagli avvocati Mario Caliendo e Paolo Cantile per la riforma della sentenza del Tar.

