Smantellato il supermercato brianzolo della droga | 2 chili di stupefacenti e due arresti

I carabinieri di Cantù hanno smantellato un’organizzazione di spaccio che coinvolgeva principalmente adolescenti tra i 15 e i 18 anni. L’operazione ha portato all’arresto di due giovani italiani e al sequestro di oltre due chili di stupefacenti, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine verso il fenomeno del consumo tra i più giovani e la lotta alla microcriminalità.

I carabinieri di Cantù fermano il "supermercato della droga" frequentato da minorenni: blitz tra Saronno e Monza, recuperati 100mila euro tra stupefacenti e contanti Un giro di spaccio ben organizzato, rivolto principalmente a giovanissimi tra i 15 e i 18 anni, è stato sgominato dai carabinieri di Cantù con un'operazione che ha portato all'arresto di due giovani italiani e al sequestro di oltre due chili di sostanze stupefacenti. Il valore complessivo tra droga e denaro contante supera i 100mila euro. Le indagini sono partite dalle segnalazioni dei cittadini che avevano notato un via vai sospetto davanti al cimitero di Novedrate, dove ragazzi molto giovani si fermavano sempre nello stesso punto per acquistare droga.🔗 Leggi su Leccotoday.it

