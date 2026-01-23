Slot e scommesse dei Casalesi Dda invoca 8 condanne

La Direzione Distrettuale Antimafia ha richiesto otto condanne nel procedimento riguardante il clan dei Casalesi, con particolare attenzione alle attività di slot e scommesse gestite da Lello Letizia. L'inchiesta evidenzia il coinvolgimento del gruppo in attività illecite nel settore del gioco e delle scommesse, confermando l'importanza delle indagini antimafia contro le organizzazioni criminali radicate nel territorio.

Otto richieste di condanna per il ‘clan delle slot’ guidato da Lello Letizia, storico esponente del clan dei Casalesi. Sono quelle formulate dalla Dda nel corso del processo, che si sta celebrando con rito abbreviato, dinanzi al gup Gabriella Logozzo del tribunale di Napoli.La Procura antimafia.🔗 Leggi su Casertanews.it

Blitz nel centro scommesse a Cesa, sequestrate 11 slot illegaliNel pomeriggio di ieri, 22 gennaio 2026 a Cesa, lungo via del Caravaggio, si è svolta un’operazione congiunta che conferma ... internapoli.it

Blitz dei carabinieri e agenzia delle dogane: 11 slot machine illegaliI controlli presso una sala scommesse in via Caravaggio a Cesa. denunciato il titolare e multe per 121mila euro ... casertanews.it

