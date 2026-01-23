Felix Loch si è imposto nella gara di Oberhof, consolidando la leadership nella Coppa del Mondo di slittino singolo maschile 2026. Con questa vittoria, Loch si porta a un punto di vantaggio su Jonas Mueller nella classifica generale, segnando il suo quarto successo stagionale. La competizione prosegue con equilibrio e determinazione, evidenziando la costanza e la competitività degli atleti coinvolti.

E siamo a 4! Felix Loch si è aggiudicato anche la gara di Oberhof (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino singolo maschile 2026 e ha centrato il quarto successo di questa sua splendida annata. Il duello con Jonas Mueller (due successi all’attivo) per la Sfera di Cristallo prosegue, con i due rivali che stanno facendo un altro sport rispetto a tutti gli altri. La classifica generale, a sole due gare dalla conclusione (le vivremo comunque dopo le Olimpiadi di Milano Cortina) vede al comando proprio Felix Loch con 616 che sorpassa Jonas Mueller a quota 615. Un solo punto di distacco per un finale di stagione che si annuncia letteralmente mozzafiato! Sul tracciato tedesco, dove si è già gareggiato anche nel corso del weekend precedente, il padrone di casa ha centrato il successo con il tempo complessivo di 1:24. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino, Felix Loch vince a Oberhof e ora comanda con 1 punto su Jonas Mueller nella generale

