Six Kings Slam rinnovato per il 2026 le date e dove vederlo in tv

Il Six Kings Slam, torneo esibizione a invito che si svolge a Riad, in Arabia Saudita, e riunisce i migliori tennisti del mondo, è stato confermato anche per il 2026. L’evento, che vede la partecipazione di giocatori di alto livello come Jannik Sinner, rappresenta un’occasione per seguire il tennis di élite. Di seguito, le date e le modalità per seguire il torneo in tv.

(Adnkronos) – Jannik Sinner tornerà protagonista nel Six Kings Slam. Il, ricchissimo, torneo esibizione a invito che si svolge a Riad, in Arabia Saudita, e che riunisce i migliori sei tennisti del pianeta è stato infatti annunciato anche per il 2026. Il tennista azzurro ha vinto le prime due edizioni, portandosi a casa un maxi montepremi da 6 milioni di euro, battendo in entrambi i casi Carlos Alcaraz in finale, e cercherà di ripetersi il prossimo ottobre. A trasmettere le partite in diretta sarà ancora una volta Netflix, come annunciato dalla stessa piattaforma di streaming con un post sui propri canali ufficiali: "Il dominio di Jannik Sinner continuerà ancora? Il grande tennis sta per tornare.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

