Sistema Brt il Comune pronto a presentare il piano per la sosta

Il Comune di Bari si appresta a presentare nei prossimi giorni il piano per la gestione della sosta, legato al progetto del sistema Brt. Questo documento definisce le modalità di parcheggio e mobilità in vista dell’implementazione del nuovo sistema di trasporto pubblico in città. La comunicazione mira a informare cittadini e operatori sui cambiamenti previsti, favorendo una corretta pianificazione e una mobilità più efficiente.

Il Comune di Bari presenterà nei prossimi giorni il documento per la sosta relativo al Brt, il nuovo sistema di trasporto pubblico in corso di realizzazione in città. L'appuntamento è per venerdì 30 gennaio alle ore 11, a Palazzo della Città. Proprio ieri il comitato No Brt, che si oppone alla.

