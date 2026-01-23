Siracusa arsenale nascosto in un palazzo della zona nord

Durante controlli domiciliari nella zona nord di Siracusa, la polizia ha scoperto un arsenale nascosto all’interno di un palazzo. L’intervento, condotto dalla Squadra Mobile, ha portato alla luce un consistente deposito di armi, evidenziando l’importanza delle operazioni di prevenzione e sicurezza sul territorio. La scoperta rappresenta un passo importante nel contrasto alla criminalità e nella tutela della comunità locale.

Ritrovamento durante controlli della polizia. Nel corso di una serie di perquisizioni domiciliari, gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno portato alla luce un preoccupante arsenale nascosto all'interno di un edificio nella zona nord della città. Le armi erano occultate all'interno della fossa dell'ascensore e nella parte superiore del vano, un punto difficilmente accessibile ma evidentemente utilizzato come nascondiglio. Le armi sequestrate. Durante l'operazione, gli investigatori hanno rinvenuto una pistola mitragliatrice Ceska Zbrojovka modello Vz26, calibro 7,62×25 Tokarev, di produzione ceca, completa di due caricatori bifilari.

