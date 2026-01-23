sinner vola al terzo turno degli australian open e incontra eliot spizzirri

Jannik Sinner ha superato il secondo turno degli Australian Open e si prepara ad affrontare Eliot Spizzirri nel prossimo match. L’evento si svolge nel rispetto delle norme sportive e di sicurezza, offrendo agli appassionati un momento di attenzione e competizione. Per ulteriori aggiornamenti sui tornei e sui risultati, consultate le fonti ufficiali. GQ Italia propone contenuti selezionati, con eventuali commissioni affiliate che supportano la nostra attività editoriale.

Dopo la vittoria ahimè per ritiro contro Hugo Gaston, Jannik Sinner vola al terzo turno degli Australian Open, primo Slam di stagione che il campione italiano punta a vincere per il terzo anno consecutivo. Domani incontra Eliot Spizzirri, giocatore americano, numero 85 del ranking mondiale. Dove vedere Sinner-Spizzirri agli Australian Open 2026 in diretta streaming. Tutte le partite di Sinner agli Australian Open 2026 - a partire da quella vs Eliot Spizzirri in programma sabato 24 gennaio - verranno trasmesse in diretta streaming sui canali Eurosport - disponibili su Discovery+, DAZN, HBO Max (con aggiunta del pacchetto sport) e TIMVISION.

Chi è Eliot Spizzirri, l'italo-americano che sfiderà Jannik Sinner al 3° turno degli Australian Open

Sinner, quando gioca contro Spizzirri? Orario e dove vedere (in tv e streaming) il terzo turno degli Australian Open

