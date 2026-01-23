Sinner non solo il record dei 18 ace | così il servizio è diventato un' arma letale

Nel recente incontro contro Duckworth, Sinner ha dimostrato come il servizio possa essere un'arma efficace, superando anche il record di 18 ace. Nonostante abbia dichiarato di non sentirsi ancora completamente sicuro con quel colpo, il suo approccio ha portato a risultati significativi. Questo risultato evidenzia come, con il giusto equilibrio tra tecnica e strategia, il servizio possa diventare un elemento chiave nel suo gioco.

“Non è un colpo con cui mi sento molto sicuro, c’è molto margine di miglioramento”. Così parlava Jannik Sinner a proposito del suo servizio, tre giorni fa, dopo la partita d’esordio a Melbourne contro Gaston. Nel continuo, e quasi ossessivo, sforzo teso verso la perfezione tennistica, il numero 2 del mondo ha messo da tempo il colpo d’inizio gioco in cima all’agenda. Ieri, nelle due ore scarse con Duckworth, la battuta è stata la nota più lieta. A cominciare dal dato che salta subito all’occhio: 18 ace, primato personale per lui in un match dello Slam (ne aveva fatti 17 a Wimbledon 2024 contro Medvedev). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

