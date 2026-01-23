Nella notte agli Australian Open, Sinner scende in campo, mentre è prevista un’allerta caldo a Melbourne. Per garantire la sicurezza, il programma di sabato 24 gennaio è stato anticipato alle 10.30 sui principali campi. Oltre a Sinner, altri due italiani sono in gara. Ecco orari e modalità per seguire gli incontri e rimanere aggiornati su questa giornata di tennis.

“A causa delle condizioni meteo, il programma di sabato 24 gennaio inizierà alle 10.30 “. Così gli organizzatori degli Australian Open 2026 hanno annunciato che il programma di sabato 24 gennaio sui tre campi principali comincerà prima del previsto a causa dell’ allerta caldo a Melbourne, dove sono previste temperature torride. Per questo motivo Jannik Sinner giocherà per la prima volta in sessione diurna, non prima delle 12.00 ora locale (le 2.00 italiane) contro lo statunitense di origini italiane Eliot Spizzirri sulla Rod Laver Arena, che è dotata di tetto. Proprio per lo stesso motivo scenderanno in campo ancora prima gli altri due azzurri Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner in campo nella notte agli Australian Open, ma c’è allerta caldo. Giocano anche altri due azzurri: orario e dove vederli

Australian Open, tocca a Sinner e Musetti: quando giocano i due azzurri e dove vederli | Il programma di martedìMartedì agli Australian Open vedremo in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Australian Open, Sinner e il derby Musetti-Sonego ma non solo: quando giocano gli italiani e dove vederli | Il programma di giovedìGiovedì 22 gennaio, agli Australian Open, l’Italia del tennis torna in scena con cinque giocatori nel tabellone maschile.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Italiani oggi all'Australian Open 2026: le partite del 20 gennaio · Tennis ATP e WTA; Oggi Jasmine Paolini in campo con Iva Jovic. Sinner batte Duckworth 6-1 6-4 6-2 - Avanti anche Musetti e Darderi; Sinner in campo alle 9 contro Duckworth. Il derby Musetti-Sonego all'1.30; Sinner, Musetti e non solo: programma di martedì.

Sinner in campo domani alle 9 contro Duckworth. Il derby Musetti-Sonego all'1.30Il programma della quinta giornata dell'Australian Open: Maestrelli-Djokovic secondo match sulla Rod Laver Arena. Darderi all'una contro Baez ... gazzetta.it

Sinner quando gioca? Il ritorno in campo (subito contro Alcaraz), poi gli Australian Open per difendere il titoloJannik Sinner si gode il secondo trionfo consecutivo alle Atp Finals di Torino e adesso potrà staccare la spina per qualche settimana e dedicarsi alle vacanze, magari alla passione per lo scii e alla ... corriereadriatico.it

# ***PAROLA DI SINNER ... *** # ***Sinner parla piano, ma il campo ha gia' capito *** *Non è la solita intervista post-match, e si sente subito.* *C’è il rispetto per l’avversario, c’è il lavoro quotidiano raccontato senza slogan.* *C’è Melbourne che torna “speciale - facebook.com facebook

Totale controllo in ogni settore del campo. Sinner è di un'altra categoria rispetto a Duckworth battuto 6-1 6-4 6-2 in meno di due ore. In più, il servizio sempre più vario e difficile da leggere. 18 ace oggi e l'esecuzione sempre più fluida con una mano morbida. T x.com