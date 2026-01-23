Silvestri ucciso in casa con 4 fendenti ricostruita la scena del crimine | Le forbici erano piene di sangue

È stata ricostruita la scena del crimine in cui Silvestri è stato ucciso con quattro fendenti. Le ferite, inflitte da una lama, comprendono due profonde al torace e alla gola, e altre più superficiali a braccia e addome. Tra gli oggetti sequestrati, le forbici trovate insanguinate. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze e eventuali moventi di questo tragico episodio.

Quattro ferite inferte con una lama, due più profonde all'altezza del torace e della gola; le altre più superficiali su braccia e addome. E' stato ucciso così il 60enne Vincenzo Silvestri, trovato senza vita all'interno della sua abitazione in via Petrarca, ad Ischitella. Per il fatto di sangue, avvenuto il 4 marzo del 2024, è attualmente in attesa di giudizio dinanzi alla Corte d'Assise di Foggia, Ana Toader, 40enne di origine rumena che all'epoca dei fatti aveva una relazione con la vittima. La donna, difesa dall'avvocato Giuseppe Falcone, è attualmente detenuta ma si dichiara innocente.

