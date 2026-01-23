Siglato accordo strategico per la fornitura di mezzi di autonoleggio
È stato firmato un accordo tra BusForFun.com Srl e le rappresentanze di CNA Lombardia e CNA Veneto, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta di mobilità integrata nelle regioni Lombardia e Veneto. Questo partenariato strategico mira a sviluppare servizi di autonoleggio e trasporti condivisi, contribuendo a migliorare la mobilità locale in vista del 2026. L’intesa rappresenta un passo importante per ottimizzare le soluzioni di mobilità nelle aree coinvolte.
Una nuova alleanza strategica prende forma sull’asse Lombardia-Veneto in vista del 2026. BusForFun.com Srl e le rappresentanze regionali di CNA Lombardia e CNA Veneto e annunciano di aver sottoscritto un accordo quadro volto a potenziare l’offerta di mobilità integrata sui territori, garantendo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
