Siglato accordo strategico per la fornitura di mezzi di autonoleggio

Da bresciatoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato firmato un accordo tra BusForFun.com Srl e le rappresentanze di CNA Lombardia e CNA Veneto, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta di mobilità integrata nelle regioni Lombardia e Veneto. Questo partenariato strategico mira a sviluppare servizi di autonoleggio e trasporti condivisi, contribuendo a migliorare la mobilità locale in vista del 2026. L’intesa rappresenta un passo importante per ottimizzare le soluzioni di mobilità nelle aree coinvolte.

Una nuova alleanza strategica prende forma sull'asse Lombardia-Veneto in vista del 2026. BusForFun.com Srl e le rappresentanze regionali di CNA Lombardia e CNA Veneto e annunciano di aver sottoscritto un accordo quadro volto a potenziare l'offerta di mobilità integrata sui territori, garantendo.

