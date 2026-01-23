Sigep World focus sulla panificazione | Francesco Langellotto protagonista con la pizza in pala alla biga

Sigep World si conferma anche quest’anno come punto di riferimento nel settore Foodservice, attirando professionisti da tutto il mondo. L’evento offre approfondimenti e dimostrazioni nelle aree del Gelato, Pasticceria, Cioccolato, Caffè, Panificazione e Pizza. Questa edizione mette in evidenza il talento di Francesco Langellotto, protagonista con la pizza in pala alla biga, sottolineando l’importanza dell’innovazione e della tradizione nella cucina professionale.

