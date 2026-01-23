Sigep World focus sulla panificazione | Francesco Langellotto protagonista con la pizza in pala alla biga

Sigep World si conferma anche quest’anno come punto di riferimento nel settore Foodservice, attirando professionisti da tutto il mondo. L’evento offre approfondimenti e dimostrazioni nelle aree del Gelato, Pasticceria, Cioccolato, Caffè, Panificazione e Pizza. Questa edizione mette in evidenza il talento di Francesco Langellotto, protagonista con la pizza in pala alla biga, sottolineando l’importanza dell’innovazione e della tradizione nella cucina professionale.

SIGEP World si conferma anche quest’anno come l’evento di riferimento e di ispirazione per l’intera community del Foodservice, capace di richiamare professionisti da tutto il mondo nei settori Gelato, Pastry & Chocolate, Coffee, Bakery e Pizza. In questo contesto internazionale, il Molino sul.🔗 Leggi su Perugiatoday.it SIGEP World, focus sulla panificazione: Francesco Langellotto protagonista con la pizza in pala alla bigaAl SIGEP World, l’attenzione alla panificazione si concentra sull’innovazione e la tradizione. Sigep world, focus sulla panificazione a Scafati: Francesco Langellotto protagonista con la pizza in pala alla bigaSigep World, a Scafati, si distingue ancora una volta come punto di riferimento per il settore Foodservice. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Caffè Toraldo a Sigep World: focus su monoporzionato e gli appuntamenti allo stand; Sigep world, focus sulla panificazione a Scafati: Francesco Langellotto protagonista con la pizza in pala alla biga; SIGEP World 2026: l’Osservatorio VEGANOK alla fiera mondiale del Foodservice; SIGEP World 2026 apre a Rimini e rilancia il foodservice italiano. SIGEP World, focus sulla panificazioneSIGEP World si conferma anche quest’anno come l’evento di riferimento e di ispirazione per l’intera community del Foodservice, capace di richiamare ... napolivillage.com Sigep world, focus sulla panificazione a Scafati: Francesco Langellotto protagonista con la pizza in pala alla bigaStreet Food, bontà del territorio e suggerimenti per i buongustai. E poi mete enogastronomiche, locali da non perdere, ricette innovative e tradizonali per far leccare i baffi a chi ama la buona ... salernotoday.it Al Sigep World abbiamo nominato Luca Alderighi Cavaliere del Gelato per i suoi meriti tecnici e per l'impegno nella valorizzazione e nell'innovazione del #gelatoartigianale italiano. Complimenti Luca! facebook Sigep World, dal gelato alcolico alle perle di formaggio, le novità più interessanti presentate all'evento food di Rimini x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.