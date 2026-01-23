Sigarette più care perché pagarle 5 euro in più

Le sigarette sono diventate più costose, con un aumento di circa 5 euro. Questa variazione riflette le politiche di tassazione e le strategie per ridurre il consumo di tabacco. Ricordiamo che il fumo rappresenta una delle principali cause di mortalità, superando in gravità altre cause come incidenti, malattie e dipendenze. Investire in consapevolezza e prevenzione è fondamentale per la salute individuale e collettiva.

Il fumo provoca più morti di alcol, droga, incidenti stradali, aids, omicidi e suicidi messi insieme. In Italia, una persona su quattro fuma regolarmente e anche la diffusione tra i più giovani suscita preoccupazione. Per queste ragioni Aiom, Fondazione Airc, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom hanno promosso una campagna di raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per chiedere l’aumento di 5 euro sul prezzo delle sigarette e di tutti i prodotti da fumo. Com’è andata in altri Paesi Ue . In altri Paesi europei, l’aumento drastico del prezzo delle sigarette ha consentito di ridurre il numero dei fumatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

