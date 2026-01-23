È partita oggi la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che prevede un aumento di 5 euro sul prezzo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, inclusi quelli di nuova generazione come sigarette elettroniche e tabacco riscaldato. L’obiettivo è sensibilizzare sull’impatto dei costi sulla riduzione del consumo di tabacco e prodotti correlati.

Al via oggi la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, compresi quelli di nuova generazione (sigarette elettroniche e tabacco riscaldato). Sono necessarie 50mila firme per presentare la proposta di legge al Parlamento che successivamente dovrà discutere il disegno di legge. L'obiettivo primario è contrastare il tabagismo e reperire risorse per il Servizio sanitario nazionale. La campagna (5eurocontroilfumo.it), la prima del genere mai realizzata in Italia, presentata oggi in conferenza stampa a Milano, è promossa da Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme

Argomenti discussi: Aumentare di 5 euro sigarette e prodotti da fumo: parte la raccolta firme per una proposta di legge in Parlamento; Prezzi sigarette 2026 in Italia e nel mondo: il listino aggiornato per tabacco, Heets e liquidi; Battaglia anti-fumo: al via la raccolta firme per aumentare il costo delle sigarette; Tabacchi, da oggi sigarette più care: ecco quanto aumentano.

