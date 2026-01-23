Federica Pellegrini ha dovuto annullare i suoi impegni a causa di problemi di salute, suscitando reazioni da parte di Matteo Giunta, suo marito. Quest’ultimo ha espresso pubblicamente il suo disappunto, rivolgendo dure parole a certi genitori che inviano i figli malati all’asilo. La vicenda mette in luce le tensioni legate alle responsabilità genitoriali e alle scelte quotidiane nel contesto familiare.

“Siete degli irresponsabili pezzi di me*da”. Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, non ricorre alla diplomazia su Instagram, dove ha criticato duramente quei genitori che mandano all’asilo nido i propri figli anche se ammalati. Le parole di Giunta arrivano in seguito all’annullamento di tutti gli impegni da parte di Federica Pellegrini. La “Divina” ha infatti comunicato sui social di aver dovuto annullare tutti i programmi già concordati a causa dello stato di salute della figlia Matilde: il sospetto della coppia è che la bimba abbia contratto l’influenza all’asilo. Sul suo profilo Instagram Pellegrini ha scritto: “Capendo che se non è su Instagram non esiste. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Siete degli irresponsabili pezzi di me*da”: Federica Pellegrini costretta ad annullare tutti gli impegni, la rabbia di Matteo Giunta. Ecco cosa è successo

Federica Pellegrini costretta ad annullare tutti gli impegni per l’influenza della figlia: il marito sbotta sui socialFederica Pellegrini ha annunciato l’annullamento di tutti i suoi impegni a causa dell’influenza della figlia.

Federica Pellegrini annulla tutti gli impegni e il marito sbotta: “Genitori irresponsabili”, cosa è successoFederica Pellegrini ha annullato tutti i suoi impegni lavorativi a causa di questioni familiari, suscitando reazioni nel suo entourage.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Federica Pellegrini, il marito Matteo Giunta si sfoga: Genitori che portano i figli febbricitanti all'asilo, siete degli irresponsabili...; Comunicazione Italiana; Federica Pellegrini annulla tutti gli impegni e il marito sbotta: Genitori irresponsabili, cosa è successo; Claudio Amendola: Nei film ho fatto il coatto, ma nella vita sono snob. Non ho amici nello spettacolo. Francesca Neri? Rimane un...

''Siete degli irresponsabili pezzi di mer*a!'': Federica Pellegrini e Matteo Giunta sbottano sul social, ecco perché''Siete degli irresponsabili pezzi di mer*a!'': Federica Pellegrini e Matteo Giunta sbottano sul social, ecco perché ... gossip.it

Federica Pellegrini, il marito Matteo Giunta si sfoga: «Genitori che portano i figli febbricitanti all'asilo, siete degli irresponsabili pezzi di...»Matteo Giunta e Federica Pellegrini sui social attaccano quelli che definiscono «genitori irresponsabili» colpevoli di mandare i figli a scuola ... ilmattino.it

"Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all'asilo. Siete degli irresponsabili pezzi di mer*a!". Lo ha scritto nelle sue storie Instagram Matteo Giunta. Lo sfogo social del marito di Federica Pellegrini è stato sottoscritto dall'ex campioness - facebook.com facebook