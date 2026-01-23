Sici e il supporto alle economie | Alleanza fra pubblico e privato

Sici promuove un’alleanza tra pubblico e privato per sostenere le economie regionali. Attraverso il coinvolgimento di finanziarie pubbliche e private, si mira a stimolare lo sviluppo territoriale. L’iniziativa, guidata dall’ex sindaco di San Miniato, ha visto anche la partecipazione del presidente della Regione Eugenio Giani, sottolineando l’importanza di un approccio integrato per un impatto duraturo sul territorio.

FInanziarie regionali e private capital: l’impatto sul territorio. Tema importante, affrontato da Sici, guidata dall’ex sindaco di San Miniato ed al quale è intervenuto anche il presidente della Regione Eugenio Giani. Un evento nel quale ha preso la parola anche un imprenditore di rilievo del nostro territorio, Tommaso Lapi, vicepresidente Lapi Gelatine. "In questi anni abbiamo operato in modo indipendente, ma in stretta sinergia, con i soci, pubblici e privati, e questa partnership ha prodotto risultati concreti in numerose operazioni di successo – ha spiegato Gabbanini, presidente di Sici Sgr – Questa collaborazione rappresenta complementarietà: da un lato le finanziarie regionali, con il loro ruolo e strumenti di sostegno all’economia locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Apre a Catania il Parcheggio Fleming, nuovo servizio privato a supporto dell’area Milo–San LuigiA Catania apre il Parcheggio Fleming, un nuovo servizio privato situato nell’area Milo–San Luigi, pensato per offrire soluzioni di sosta efficienti e comode.

Accordo pubblico-privatoL’accordo pubblico-privato permette di finanziare interventi di valorizzazione del patrimonio cittadino.

#Maltempo #Sicilia, l’assessore per l’#Agricoltura: “supporto alle famiglie, la Sicilia saprà rialzarsi” - facebook.com facebook

