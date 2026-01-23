siamo i carabinieri le hanno clonato la targa la nuova truffa agli anziani

Una nuova truffa rivolta agli anziani vede i criminali fingere di essere carabinieri, parlando in dialetto e guadagnando fiducia. Dopo aver ottenuto il consenso, si fanno mostrare i gioielli in casa e, durante un allontanamento dell’anziano, rubano quanto possibile. È importante conoscere queste modalità per riconoscere e prevenire tali tentativi di raggiro.

Non c'è limite alla fantasia dei criminali, soprattutto quando si parla di truffe. Da Napoli arriva il nuovo raggiro che si sta rapidamente diffondendo in tutta Italia. Le vittime? Come spesso accade, gli anziani. Questa volta però non si tratta del finto nipote che ha bisogno di aiuto o di un parente malato che ha bisogno di soldi per pagarsi le cure. Protagonista del nuovo imbroglio è la targa della macchina della vittima che, secondo quanto raccontato dei truffatori, che si spacciano per carabinieri, sarebbe stata clonata e applicata ad alcune vetture utilizzate per compiere delle rapine in gioielleria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

