Si torna a ballare in discoteca a Cesenatico con il format dedicato al pubblico ' Over'

Venerdì 23 gennaio, la Discoteca Energy di Cesenatico riprende l’attività con il format dedicato al pubblico 'Over'. Dopo una pausa, torna Energy History, un evento che unisce musica e atmosfere classiche, rivolgendosi a un pubblico adulto. La serata rappresenta un’occasione per rivivere i momenti più belli della musica, in un ambiente che valorizza il rispetto e il piacere di ballare insieme.

Venerdì 23 gennaio ritorna alla Discoteca Energy di Cesenatico uno dei format più apprezzati e gettonati dal pubblico adulto, questa volta in una chiave nuova e diversa: Energy History. L'appello al grande pubblico "Over" è di spegnere i social e la TV ed incontrarsi di Discoteca, nel vero club.

Alla discoteca di Cesenatico si torna a ballare sulle hit degli anni '90 con "Energy History"Preparati a rivivere l'energia degli anni '90 alla discoteca Energy di Cesenatico.

