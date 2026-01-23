Si spacciava per psicologa sedicente sensitiva segnalata all’Ordine

Tempo di lettura: 2 minuti E' stata segnalata all' Ordine degli Psicologi della Campania la sedicente sensitiva denunciata da decine di persone provenienti dall'Italia e dall'estero che ritengono di essere state raggirate. Lo rende noto un comunicato. La donna, nel corso delle sue dirette social su TikTok, affermava di essere in grado di mettere in contatto gli utenti con le anime dei loro defunti e, secondo quanto denunciato, chiedeva e riceveva numerosi doni digitali che una volta convertiti dalla piattaforma si trasformavano in denaro reale. Secondo quanto emerge dalle denunce la donna si presentava pubblicamente non solo come sensitiva ma anche come psicologa impiegata in un centro antiviolenza, recupero tossicodipendenti, ludopatici e alcolisti, circostanza che ha portato all'avvio di ulteriori accertamenti.

